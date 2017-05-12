Полиция Сум открыла уголовное производство по факту угроз журналистке

По словам журналистки, угрозы связаны с ее профессиональной деятельностью.
В полиции Сум по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 345-1 УК Украины «Угроза или насилие в отношении журналиста», в рамках которого ведут поиски злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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