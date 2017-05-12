Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:38260

Полиция Сум открыла уголовное производство по факту угроз журналистке

Сегодня, 9 марта, в полицию обратилась редактор одного из известных сумских СМИ. Заявительница отметила, что ей трижды звонили неизвестные и угрожали расправой.

По словам журналистки, угрозы связаны с ее профессиональной деятельностью.

В полиции Сум по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 345-1 УК Украины «Угроза или насилие в отношении журналиста», в рамках которого ведут поиски злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Елена Адаменко Угрозы

По тематике

Сумской журналистке угрожают расправой (аудио)
Сегодня 16:06

Сумской журналистке угрожают расправой (аудио)

Сегодня, 9 марта, главному редактору сайта Sumy.Today Елене Адаменко позвонили с незнакомого номера и угрожали физической расправой....

25.07.2019 17:35

В Сумах полиция проверяет факт угроз в адрес водителя одной из сумских фирм-перевозчиков

Поводом для проверки стало обращение водителя в Сумской отдела полиции о том, что в городе Лохвица водитель другой фирмы-перевозчика в...

Сумскому судье угрожает С14
25.03.2019 16:59

Сумскому судье угрожает С14

Глава Сумского окружного административного суда Николай Шаповал 20 марта сообщил в Высший совет правосудия о вмешательстве в его деятельность как...

Сумская журналистка выбрана в первую пятерку членов редакционного совета «Суспільного»
05.10.2017 10:58

Сумская журналистка выбрана в первую пятерку членов редакционного совета «Суспільного»

Первую пятерку членов редакционного совета «Суспільного» телевидения выбрали 4 октября во время конференции редакционных советов....

12.05.2017 10:42

Сумская журналистка среди лучших расследователей Украины

Объявлен список финалистов конкурса профессиональной журналистики «Честь профессии 2017»....

Новости

Седьмой кандидат: на кресло главы ОГА претендует переселенец из Енакиево
07.03.2020 08:26
На Сумщине в школе жестоко избили ребенка: никто не помог (видео)
05.03.2020 15:28
Полиция Сум открыла уголовное производство по факту угроз журналистке
Сегодня 20:38
Сумской журналистке угрожают расправой (аудио)
Сегодня 16:06
В Сумах в аварии пострадали трое, среди которых 3-летний ребенок
Сегодня 15:49
На Сумщине застрелился ветеран АТО
Сегодня 15:38
Фотофакт: чем встречает Сумщина приезжих в Ромнах
Сегодня 14:15
На Сумщине сохранится аномально теплая погода
Сегодня 13:26
Руководство Сумской ОГА и облсовета проигнорировали день рождения Шевченко
Сегодня 13:08
На Сумщине полиция объявила подозрение в убийстве жителю Белопольщины
Сегодня 11:46
Конотопчанка в номинантках на лучшую гандболистку Украины
Сегодня 10:22
Иван Редкач решил перейти в другую весовую категорию
Сегодня 08:08
view counter

Статьи

Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Роботу Суспільного заблоковано: арештовані всі рахунки
28.02.2020 11:33
Легалізація трудових відносин
27.02.2020 11:46
Мама року 2020: В Україні стартувала національна премія для найкращих мам
27.02.2020 09:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.