Полиция Сум открыла уголовное производство по факту угроз журналистке Сегодня, 9 марта, в полицию обратилась редактор одного из известных сумских СМИ. Заявительница отметила, что ей трижды звонили неизвестные и угрожали расправой.

По словам журналистки, угрозы связаны с ее профессиональной деятельностью. В полиции Сум по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 345-1 УК Украины «Угроза или насилие в отношении журналиста», в рамках которого ведут поиски злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.