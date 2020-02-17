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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:39227

Сумские хоккеистки с «серебром» бориспольского турнира

6-8 марта в Борисполе проходил первый турнир по индорхоккею памяти тренера Вишникова В.И. среди девушек 2009-2010 г.р.

За главный трофей турнира соревновались 7 команд из городов Сумы, Борисполь, Коростень, Бердичев и Полтава. Наш город был представлен двумя командами СДЮШОР «Динамо» «Сумчаночка» (тренер Наталья Ткач) и «Украиночка» (тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко).

«Сумчаночка» стала серебряным призером турнира. «Украиночка» заняла пятое место. Выиграли турнир местные хоккеисты из команды «Колосок-1», бронза досталась второй бориспольской команде.

Лучший игрок в команде «Сумчаночка» - Ангелина Цьома, лучший игрок в команде «Украиночка» - Ульяна Тимохина.

Спорт Индорхоккей

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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