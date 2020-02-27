Из-за угрозы коронавируса мэр Сум проводит бесконтактную аппаратку (трансляция) После принятия решения на прошлой неделе комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях по поводу профилактики коронавируса в Сумах сегодня мэр Сум Александр Лысенко решил провести бесконтактное аппаратное совещание.

Он из рабочего кабинета связываться с руководителями структурных подразделений, а те отвечают на его вопросы.