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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:07294

Из-за угрозы коронавируса мэр Сум проводит бесконтактную аппаратку (трансляция)

После принятия решения на прошлой неделе комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях по поводу профилактики коронавируса в Сумах сегодня мэр Сум Александр Лысенко решил провести бесконтактное аппаратное совещание.

Он из рабочего кабинета связываться с руководителями структурных подразделений, а те отвечают на его вопросы.

Общество Аппаратное совещание Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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