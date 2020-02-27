Из-за угрозы коронавируса мэр Сум проводит бесконтактную аппаратку (трансляция)

Он из рабочего кабинета связываться с руководителями структурных подразделений, а те отвечают на его вопросы.
6 марта Белополье всколыхнул слух, что в районную больницу госпитализировали женщину с коронавирусом....
В Сумах с частными перевозчиками говорили о дезинфекции общественного транспорта....
4 марта в Сумах состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором определялись с мерами...
Главный инфекционист области Ирина Троцкая рассказала, как защититься от коронавируса....
Сегодня, 3 марта, в мэрии прошло совещание с участием мэра, руководителей ответственных структурных подразделений и больниц по принятию мер противодействия...