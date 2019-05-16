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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00442

Сумы готовятся к приезду президента

Завтра, 11 марта, в Сумах ждут президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщают сумчане в соцсетях, дорожники активно убирают улицу Петропавловскую, по которой, вероятно поведут гаранта от аэропорта.

Кроме того, сегодня вся патрульная полиция готовится к приезду президента, даже не прислали представителя на аппаратное совещание к мэру.

Также информацию подтвердил и мэр Сум Александр Лысенко.

Говорят, президент будет представлять нового главу Сумской ОГА, без которого область живет с июня прошлого года.

Политика Владимир Зеленский Президент

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