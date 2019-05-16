Сумы готовятся к приезду президента

Как сообщают сумчане в соцсетях, дорожники активно убирают улицу Петропавловскую, по которой, вероятно поведут гаранта от аэропорта.
Кроме того, сегодня вся патрульная полиция готовится к приезду президента, даже не прислали представителя на аппаратное совещание к мэру.
Также информацию подтвердил и мэр Сум Александр Лысенко.
Говорят, президент будет представлять нового главу Сумской ОГА, без которого область живет с июня прошлого года.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал автор календаря, сумчанин Дмитрий Дубовик....
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