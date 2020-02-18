Сумские дорожники начинают ямочный ремонт С этой недели КП «Дорремстирой» приступает к аварийному (ямочному) ремонту сумских дорог.

Об этом сегодня, 10 марта, во время аппаратного совещания сообщил директор предприятия Александр Вегера.

- Предприятие работает в усиленном режиме, - начал он. – Работали в выходные дни. Вчера и сегодня ночью работало четыре механизма, подметали по маршруту движения (президента? – Ред.). Сегодня вышли на аварийный ремонт дороги по Петропавловской и будем спускать вниз до Героев Сумщины. Также начали уборку 20 лет Победы до ул. Прокофьева и по Лушпы. Учитывая, что еще будет минусовая температура, запускать асфальтный завод, я считаю, преждевременно. Поэтому будем делать аварийный или ямочный ремонт только холодным асфальтом. И убирать город.

Несмотря на заверения мэра Сум Александра Лысенко несколько лет назад, что в городе больше не будут делать ямочный ремонт, а только текущий, средний или капитальный, КП «Дорремстрой» продолжает гнить свою линию. А мэр свое поручение давно забыл…