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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20541

Под Сумами усадьба Кондратьевых XVIII века превратилась в помойку

В Старом Селе (Красное) под Сумами памятка архитектуры превращается в мусорник.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал киевлянин Максим Назаренко.

«В Старом Селе, которое располагается на южной окраине города Сумы, есть одна из старейших усадеб. Это усадьба Кондратьевых - построена в 18 веке. В народе это сооружение называют «теремок». В данное время усадьба в ужасном состоянии, вся заросла кленом, акацией и кустами. Пробраться к ней и сфотографировать ее очень трудно. Для местных жителей - это просто помойка и «сарай».

Но большинство путешественников на нее не обращают внимания, потому что увидеть ее сложно и оценить сооружение нет возможности. Я не понимает одно: почему местные жители не вырубят кусты и не приведут этот участок в нормальном состоянии???», - пишет он.

Общество Старое село Усадьба Кондратьевых

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