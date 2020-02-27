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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах барди влаштують вечір на честь Шевченка

У суботу, 14 березня, в актовому залі обласної універсальної наукової бібліотеки відбудеться творча зустріч під назвою «Tabula Та’rasa», присвячена святкуванню Дня народження Великого Кобзаря.

У ній візьмуть участь відомі сумські барди, поети та виконавці: Ольга Козаченко, Сергій Коноз, Віктор Сироватський, Ігор Касьянеко, Михайло Паламаренко, Оксана Скоробагатьська, Сергій Малюк, Лев Скриннік. А також колективи: «MPTRIO», «La Chanson» та «Чужасі», пише медіа портал АТС creativpodiya.com.

Всі вони разом називають себе співдружністю поетів і бардів «КлубНіка», яка існує з 1987 року і у свій час була першим об’єднанням бардів на Сумщині.

В наші дні всі учасники «КлубНіки» мають свої власні творчі проекти, але інколи збираються для загальних акцій. «Tabula Та’rasa» стане черговим із них. Родзинкою події стане звучання виключно українською мови у піснях, віршах та преамбулах до них.

Ще одна з цікавинок — розмова про те, яким бачать Тараса Шевченка сучасні творчі українці.

Назва заходу — «Tabula Та’rasa» — вказує на те, що з часів Великого Кобзаря українська література взагалі і поезія зокрема має свій духовний початок, тобто це вже не «чиста дошка», а частина історії, яка тривала до нас і продовжиться після.

В цілому, організатори стверджують, що подібний неформальний полілог у часі між творчими особистостями —  явище нечасте і гідний того, щоб бути присутнім.

Дата: 14 березня.

Початок: 14.30.

Тривалість: 1,5 годин.

Місце: актовий зал обласної універсальної наукової бібліотеки.

Вхід вільний.

Досуг Анонс Барды Концерт Тарас Шевченко

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