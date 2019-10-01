В Сумах отремонтировали перила на мосту Харитоненко Сумские коммунальщики установили недостающие перила на мосту Харитоненко (с ул. Героев Крут на ул. Харитоненко).

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумчанин Александр Лещинский.

«ПОДНАТУЖИЛИСЬ - И СДЕЛАЛИ

Что ж, молодцы. Хоть и после моего напоминания, после моей инспекторской проверки (см.фото), которую провёл через месяц после выступления по телевидению, но всё же исправили недоработку. Поставили перила на мосту по ул.Харитоненко/ул.Героев Крут. Да ещё, чтобы не ворчал, покрасили в патриотические цвета. И даже остатки жёлтой краски на кисточке использовали правильным образом, закрасив ими кругляк (см.фото). Перила с противоположной стороны моста тоже отремонтировали (см.фото)! Короче говоря, молодцы.

Выношу благодарность начальнику соответствующей службы, правильно отреагировавшего на мою критику. И приглашаю с супругой в гости на рюмку чая.

Также мягко напоминаю и вновь помещаю фотографии двух других мест на этой же стороне моста, которые могут быть причиной травм. Что касается простой дырки, то она по происхождению и размеру такая же, как на мосту через Сумку по пр.Шевченко. Та дырка, как всем известно, после ещё одного моего выступления по телевидению была быстро заделана. А большую дыру, благодаря которой я однажды оказался там вверх тормашками (хоть и был сравнительно трезв), заделать ещё проще. Надо просто положить на неё стандартный люк.

Повторяю, что напоминаю об этих дырках пока мягко. Если, ребята, их не заделаете до моего дня рождения (через две недели), поймаю, сниму штаны и хорошо надеру задницы. Вспомню, как мама воспитывала меня с помощью розги. Вроде бы помогает.

Ну, а патриотам посоветовал бы выиграть соросовский грант, купить два бочонка краски и вновь покрасить перила. Сделать этот мост, с которого начинается улица не какого-то там Черепина, обкомовского секретаря из 1941 года, как она называлась ещё несколько лет назад, а самих Героев Крут, образцово-показательным!», - написал сумчанин.