На Сумщине умерла чиновница облгосадминистрации 8 марта ушла из жизни главный специалист отдела организационной работы, обращений граждан и контроля Департамента образования и науки Сумской областной государственной администрации Токарь Татьяна Николаевна.

Молодая, красивая, глубокопорядочная, добрая, человечная, высокопрофессиональная, ответственная, справедливая, любящая, оптимистичная и веселая - такой она была в жизни и такой мы ее знаем и будем всегда помнить. Царства небесного, вечная и светлая память!

Прощание состоится 10 марта в селе Верхняя Сыроватка Сумского района в 12.00, сообщает Департамент образования и науки Сумской областной государственной администрации.