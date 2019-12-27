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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:521086

На Сумщине умерла чиновница облгосадминистрации

8 марта ушла из жизни главный специалист отдела организационной работы, обращений граждан и контроля Департамента образования и науки Сумской областной государственной администрации Токарь Татьяна Николаевна.

Молодая, красивая, глубокопорядочная, добрая, человечная, высокопрофессиональная, ответственная, справедливая, любящая, оптимистичная и веселая - такой она была в жизни и такой мы ее знаем и будем всегда помнить. Царства небесного, вечная и светлая память!

Прощание состоится 10 марта в селе Верхняя Сыроватка Сумского района в 12.00, сообщает Департамент образования и науки Сумской областной государственной администрации.

Общество Утрата

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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