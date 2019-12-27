На Сумщине умерла чиновница облгосадминистрации

Молодая, красивая, глубокопорядочная, добрая, человечная, высокопрофессиональная, ответственная, справедливая, любящая, оптимистичная и веселая - такой она была в жизни и такой мы ее знаем и будем всегда помнить. Царства небесного, вечная и светлая память!
Прощание состоится 10 марта в селе Верхняя Сыроватка Сумского района в 12.00, сообщает Департамент образования и науки Сумской областной государственной администрации.
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