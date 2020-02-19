Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Не получают воду жители д. № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 на ул. Супруна и д. № 48 на ул. Горького.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ сегодня, 2 марта, в 13:30 будет прекращено водоснабжение по ул. Г.Кондратьева, 165 (военный городок)....
Из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети 26 февраля будет временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Интернационалистов, Ивана...
В связи с порывом водопровода КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторые дома в пер. Высокий и на ул. Плодовая....
Из-за порывов на водопроводной сети временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Плодовая, Интернационалистов, Ивана Сирко, по проспекту...
Из-за порыва на водопроводной сети временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Интернационалистов, Ивана Сирко и проспекта Михаила...