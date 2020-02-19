Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с порывом водопровода КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторых домов на ул. Супруна и ул. Горького.

Не получают воду жители д. № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 на ул. Супруна и д. № 48 на ул. Горького. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.