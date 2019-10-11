Обыск НАБУ в Сумском Госгеокадастре: стали известны подробности дела Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски в Главном управлении Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра) в Сумской области по делу выбытия из госсобственности особо ценных земель.

Об этом говорится в решениях Высшего антикоррупционного суда, сообщает «Слово и Дело».

По версии следствия, должностные лица Главка Госгеокадастра в Сумской области вопреки ст. 84, 116, 122, 149, 150 Земельного кодекса Украины, злоупотребляли служебным положением в интересах ООО «АФ Доверие 2008», в результате чего из государственной собственности безвозвратно выбыла особенно ценна земля на территории Роменского района Сумской области общей площадью около 2000 га. Указанные земельные участки находились на праве постоянного пользования у государственного предприятия «Опытное хозяйство «Искра» Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины и государственного предприятия« Опытное хозяйство «Агрофирма «Надежда» Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН.

В рамках этого дела детективы НАБУ 25 февраля провели ряд обысков, в частности в Главке Госгеокадастра в Сумской области. Также детективы провели следственные действия в помещении частного предприятия «Ромны-Проект». Во время них было изъято мобильный телефон Samsung и внешний накопитель Transcend работника фирмы, а также еще два накопителя на жестких магнитных дисках директора ООО «Ромны-Проект» Сергея Щербины. НАБУ еще провело обыск у Щербины дома, где изъяли его мобильный телефон. Указанные вещи были признаны вещественными доказательствами, а судом на них наложен арест.