Сумську молодь запрошують у Карпати

Виїзд - 17 травня 2020 р.
Приїзд - 25 травня 2020 р.
Вимоги до учасників:
- вік 18-35 років;
- проживання у місті Суми (прописка) або офіційне працевлаштування у м. Суми або навчання у м. Суми. Необхідно буде підтвердити це документом;
- уважно заповнити анкету;
- бути фізично готовим до тижневого походу по горах ( в день будемо проходити від 4 км до 13 км);
- бути готовим перерахувати кошти за квитки, після успішного результату відбору (до 1.04) (відшкодування проїзду буде протягом місяця, після походу). Вартість квитків (в обидві сторони орієнтовно 500 -600 грн, в залежності від класу вагону - постільна білизна в ціну не враховується);
- мати з собою додаткові кошти:
- маршрутка Суми-Київ, Київ-Суми (до 500 грн) - не відшкодовується;
- проживання в хостелі 1 ніч (приблизно 200 грн) - також не відшкодовується!
Центр забезпечує:
- харчування (60 грн на людину на день, витрати на харчування, що виходять за рамки цієї суми покриває учасник - орієнтовно 30 грн на день);
- відшкодування проїзду потягом в дві сторони (Київ-Рахів, Рахів-Київ);
- туристичне спорядження (намети, карімати, спальні мішки, казани, можливо наплічники).
Реєстрація за посиланням:
https://forms.gle/zjKhGkNNDswFtEGB9
Результати відбору будуть повідомлені 27 березня телефоном, учасники, які не пройшли відбір отримають листи на електронну пошту.
Дедлайн подачі анкет до 25.03.20 року.
Контактні особи - 0663581952 Ірина, 0952420904 Владислав.
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