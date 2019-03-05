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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумську молодь запрошують у Карпати

Сумський міський центр дозвілля молоді запрошує сумську молодь у подорож на Мармароси.

Виїзд - 17 травня 2020 р.

Приїзд - 25 травня 2020 р.

Вимоги до учасників:

- вік 18-35 років;

- проживання у місті Суми (прописка) або офіційне працевлаштування у м. Суми або навчання у м. Суми. Необхідно буде підтвердити це документом;

- уважно заповнити анкету;

- бути фізично готовим до тижневого походу по горах ( в день будемо проходити від 4 км до 13 км);

- бути готовим перерахувати кошти за квитки, після успішного результату відбору (до 1.04) (відшкодування проїзду буде протягом місяця, після походу). Вартість квитків (в обидві сторони орієнтовно 500 -600 грн, в залежності від класу вагону - постільна білизна в ціну не враховується);

- мати з собою додаткові кошти:

- маршрутка Суми-Київ, Київ-Суми (до 500 грн) - не відшкодовується;

- проживання в хостелі 1 ніч (приблизно 200 грн) - також не відшкодовується!

Центр забезпечує:

- харчування (60 грн на людину на день, витрати на харчування, що виходять за рамки цієї суми покриває учасник - орієнтовно 30 грн на день);

- відшкодування проїзду потягом в дві сторони (Київ-Рахів, Рахів-Київ);

- туристичне спорядження (намети, карімати, спальні мішки, казани, можливо наплічники).

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/zjKhGkNNDswFtEGB9

Результати відбору будуть повідомлені 27 березня телефоном, учасники, які не пройшли відбір отримають листи на електронну пошту.

Дедлайн подачі анкет до 25.03.20 року.

Контактні особи - 0663581952 Ірина, 0952420904 Владислав.

Досуг Карпаты ЦДМ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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