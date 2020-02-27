В аварии возле автовокзала в Сумах пострадали двое

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь по ул. Бандеры от центра занятости к райотделу полиции, не предоставил преимущества в движении «Мицубиси Кольт», который ехал от автовокзала. Водителя и пассажира «Мицубиси» доставили в медицинское учреждение, сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, пишет sumy.today.
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