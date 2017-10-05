Полиция установила мужчину, угрожавшего сумской журналистке

Сегодня полиция установила его. Это - 27-летний житель Ривненской области.
Мужчина утверждает, что позвонил, чтобы выразить свое недовольство действиями журналистки, которая критикует главу политической партии, сторонником которой он является.
Сейчас мужчину опрашивают. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сегодня, 9 марта, в полицию обратилась редактор одного из известных сумских СМИ. Заявительница отметила, что ей трижды звонили неизвестные и...
Сегодня, 9 марта, главному редактору сайта Sumy.Today Елене Адаменко позвонили с незнакомого номера и угрожали физической расправой....
Поводом для проверки стало обращение водителя в Сумской отдела полиции о том, что в городе Лохвица водитель другой фирмы-перевозчика в...
Глава Сумского окружного административного суда Николай Шаповал 20 марта сообщил в Высший совет правосудия о вмешательстве в его деятельность как...
Первую пятерку членов редакционного совета «Суспільного» телевидения выбрали 4 октября во время конференции редакционных советов....