Полиция установила мужчину, угрожавшего сумской журналистке Напомним: вчера полиция Сум открыла уголовное производство по факту угроз редактору одного из электронных СМИ и начала поиски злоумышленника.

Сегодня полиция установила его. Это - 27-летний житель Ривненской области. Мужчина утверждает, что позвонил, чтобы выразить свое недовольство действиями журналистки, которая критикует главу политической партии, сторонником которой он является. Сейчас мужчину опрашивают. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.