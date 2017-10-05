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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04679

Полиция установила мужчину, угрожавшего сумской журналистке

Напомним: вчера полиция Сум открыла уголовное производство по факту угроз редактору одного из электронных СМИ и начала поиски злоумышленника.

Сегодня полиция установила его. Это - 27-летний житель Ривненской области.

Мужчина утверждает, что позвонил, чтобы выразить свое недовольство действиями журналистки, которая критикует главу политической партии, сторонником которой он является.

Сейчас мужчину опрашивают. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Елена Адаменко Угрозы

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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