На Сумщине серийному грабителю дали 4 года за решеткой

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 33-летнего мужчины, который в течение трех часов ограбил двух человек.
Событие произошло 20 ноября 2019 года в г. Шостка. Тогда обвиняемый сначала вырвал из рук девушки деньги, которые она только что сняла в банкомате, а уже через несколько часов отобрал смартфон у малолетнего. Продолжить свою преступную деятельность мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции.
В суде обвиняемый вину свою признал, заверил, что раскаивается. По приговору суда он признан виновным по ч. 2 ст. 186 (грабеж, совершенный повторно) УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы. Приговора ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
К 5 годам лишения свободы приговорен серийный вор из Ахтырки....
Прокуратура Сумской области поддержала публичное обвинение в отношении четырех человек, трое из которых совершили разбойное нападение на пенсионеров, а четвертый...
По ходатайству прокуратуры взят под стражу 16-летний юноша, который подозревается в грабеже....
Сегодня, 28 февраля, в Шостке проводили в последний путь погибшего на Донбассе Дмитрия Гриня....
Правоохранители уже доказали причастность мужчины к совершению восьми преступлений: четырех ограблений в супермаркете и столько же краж телефонов кабелей из...