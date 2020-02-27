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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17168

На Сумщине серийному грабителю дали 4 года за решеткой

К 4 годам лишения свободы осужден мужчина, который за один день ограбил двух человек.

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 33-летнего мужчины, который в течение трех часов ограбил двух человек.

Событие произошло 20 ноября 2019 года в г. Шостка. Тогда обвиняемый сначала вырвал из рук девушки деньги, которые она только что сняла в банкомате, а уже через несколько часов отобрал смартфон у малолетнего. Продолжить свою преступную деятельность мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции.

В суде обвиняемый вину свою признал, заверил, что раскаивается. По приговору суда он признан виновным по ч. 2 ст. 186 (грабеж, совершенный повторно) УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы. Приговора ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Грабеж Приговор суда Шостка

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