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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50193

Средняя зарплата в Сумах перевалила за 10 тысяч

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состояние ее выплаты на предприятиях г. Сумы.

В IV квартал 2019 года среднемесячная заработная плата штатного работника в г. Сумы составила 10354 грн, что в 2,5 раза выше законодательно установленного уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

По размеру средней заработной платы среди городов и районов Сумщины областной центр занял второе место, уступив Глуховскому району.

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях г.Сумы на 1 января 2020 года составила 288,1 млн грн, наибольшим должником является АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 251,1 млн грн.

Экономика Средняя зарплата

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