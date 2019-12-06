Средняя зарплата в Сумах перевалила за 10 тысяч Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состояние ее выплаты на предприятиях г. Сумы.

В IV квартал 2019 года среднемесячная заработная плата штатного работника в г. Сумы составила 10354 грн, что в 2,5 раза выше законодательно установленного уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

По размеру средней заработной платы среди городов и районов Сумщины областной центр занял второе место, уступив Глуховскому району.

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях г.Сумы на 1 января 2020 года составила 288,1 млн грн, наибольшим должником является АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 251,1 млн грн.