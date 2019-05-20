Поезд «Киев-Конотоп» насмерть сбил человека

Задержки движения поездов не было, сообщается на сайте Департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Внезапное появление перед поездом стоило сумчанке жизни....
Конотопские правоохранители устанавливают личность женщины, которую сбил поезд....
3 октября в 00:30 на железнодорожной станции Кролевец поезд международного сообщения совершил наезд на мужчину, который сидел на железнодорожных путях...
24 сентября в 00:34 тепловоз, двигаясь по маршруту Харьков-Киев, на 53-м км наехал на мужчину, который лежал рядом с правым...
18 мая на железнодорожной станции «Сумы-Товарная» тепловоз совершил наезд на мужчину, который находился на путях и не реагировал на звуковые...