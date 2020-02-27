Вследствие выжигания сухой травы в Шостке сгорел садовый домик По данным 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Управления ГСЧС в Сумской области, пожар произошел 7 марта в садовом обществе «Мрія».

В 16:40 в службу спасения «101» о пожаре сообщили очевидцы. На тушение выехала автоцистерна и 4 сотрудника 5-й пожарно-спасательной части.

Пожар охватил площадь около 100 кв.м. Специалисты установили, что возгорание домика началось из-за горящей сухой травы вокруг. Как выяснилось, домик, который горел, был заброшенным и неэксплуатируемым, без ценного имущества внутри. По всей вероятности, траву выжигали садоводы на одном из соседних участков, но не проконтролировали огонь, и пламя стало неконтролируемым. Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 18:06 пожар ликвидировали.

Была угроза возгорания и соседних домиков. Благодаря оперативной работе спасателей, распространения огня не было допущено, а соседние домики – спасены.

Владелец домика и ущерб сейчас устанавливается, пишет Шостка.инфо.