Вследствие выжигания сухой травы в Шостке сгорел садовый домик

В 16:40 в службу спасения «101» о пожаре сообщили очевидцы. На тушение выехала автоцистерна и 4 сотрудника 5-й пожарно-спасательной части.
Пожар охватил площадь около 100 кв.м. Специалисты установили, что возгорание домика началось из-за горящей сухой травы вокруг. Как выяснилось, домик, который горел, был заброшенным и неэксплуатируемым, без ценного имущества внутри. По всей вероятности, траву выжигали садоводы на одном из соседних участков, но не проконтролировали огонь, и пламя стало неконтролируемым. Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
В 18:06 пожар ликвидировали.
Была угроза возгорания и соседних домиков. Благодаря оперативной работе спасателей, распространения огня не было допущено, а соседние домики – спасены.
Владелец домика и ущерб сейчас устанавливается, пишет Шостка.инфо.
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