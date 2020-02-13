На Сумщине трое пьяных водителей предлагали взятки полицейским Вместо того, чтобы признать свою ошибку и ответить за управление транспортным средством в состоянии опьянения, трое жителей области пытались всячески этого избежать. И предложили работникам полиции деньги в качестве «отступных».

Так, 30-летнего жителя Липоводолинского района, который возвращался навеселе домой, остановили сотрудники местного отделения полиции. Понимая, что ему грозит немалый штраф, мужчина предложил полицейским 500 гривен, чтобы они «закрыли глаза» на его правонарушение. В Сумах 32-летний водитель при схожих обстоятельствах предложил патрульным уже 100 долларов США. А 34-летний житель Роменского района, чтобы избежать наказания за аналогичное правонарушение, принес в служебный кабинет сотрудника полиции уже 300 долларов США.

Однако на всех трех водителей полицейские составили административные протоколы по ст. 130 КУоАП и направили материалы на рассмотрение суда. Кроме этого, всем трем гражданам придется ответить и за совершение уголовного преступления, поскольку следователи по фактам предложения служебному лицу неправомерной выгоды открыли соответствующие уголовные производства и начали следствие.

Работники полиции снова предостерегают граждан быть ответственными за свое поведение, не рисковать в пути и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Помните: дорога не прощает ни легкомыслия, ни пьянства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.