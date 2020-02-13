Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00223

На Сумщине трое пьяных водителей предлагали взятки полицейским

Вместо того, чтобы признать свою ошибку и ответить за управление транспортным средством в состоянии опьянения, трое жителей области пытались всячески этого избежать. И предложили работникам полиции деньги в качестве «отступных».

Так, 30-летнего жителя Липоводолинского района, который возвращался навеселе домой, остановили сотрудники местного отделения полиции. Понимая, что ему грозит немалый штраф, мужчина предложил полицейским 500 гривен, чтобы они «закрыли глаза» на его правонарушение. В Сумах 32-летний водитель при схожих обстоятельствах предложил патрульным уже 100 долларов США. А 34-летний житель Роменского района, чтобы избежать наказания за аналогичное правонарушение, принес в служебный кабинет сотрудника полиции уже 300 долларов США.

Однако на всех трех водителей полицейские составили административные протоколы по ст. 130 КУоАП и направили материалы на рассмотрение суда. Кроме этого, всем трем гражданам придется ответить и за совершение уголовного преступления, поскольку следователи по фактам предложения служебному лицу неправомерной выгоды открыли соответствующие уголовные производства и начали следствие.

Работники полиции снова предостерегают граждан быть ответственными за свое поведение, не рисковать в пути и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Помните: дорога не прощает ни легкомыслия, ни пьянства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем

По тематике

Сегодня 14:52

В Сумах пьяный водитель без прав наехал на забор (видео)

Три админматериала составили патрульные на нетрезвого мужчину, который наехал на забор....

02.03.2020 17:20

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов

Предлагая полицейскому 500 гривен, мужчина хотел таким образом избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения....

27.02.2020 11:21

В Сумах пьяная автоледи промчалась на красный на глазах у копов (видео)

Водительница с явными признаками алкогольного опьянения проехала на красный сигнал светофора....

21.02.2020 11:35

Сумчанин за взятку копу в 400 грн заплатит штраф 8500 грн

13 февраля Заречный райсуд Сум привлек к уголовной ответственности мужчину, который предлагал 400 грн неправомерной выгоды патрульному с целью непривлечения...

13.02.2020 17:55

Житель Сумщины пытался подкупить полицейского, чтобы поехать на заработки

Находясь под административным надзором, 40-летний житель Ямпольского района обратился к участковому офицеру с необычной просьбой, предложив взамен 500 гривен «вознаграждения»....

Новости

Сумы готовятся к приезду президента
Сегодня 09:00
Седьмой кандидат: на кресло главы ОГА претендует переселенец из Енакиево
07.03.2020 08:26
На Сумщине в школе жестоко избили ребенка: никто не помог (видео)
05.03.2020 15:28
В супермаркетах Сум продавали незаконно изготовленный мед (фото)
Сегодня 16:50
У Сумах покажуть фільм-розслідування «Король контрабанди»
Сегодня 16:20
«Рятувальник» - первый финалист Кубка города Сумы АФС
Сегодня 15:38
На Сумщине трое пьяных водителей предлагали взятки полицейским
Сегодня 15:00
В Сумах пьяный водитель без прав наехал на забор (видео)
Сегодня 14:52
Вследствие выжигания сухой травы в Шостке сгорел садовый домик
Сегодня 14:21
Поезд «Киев-Конотоп» насмерть сбил человека
Сегодня 14:10
Средняя зарплата в Сумах перевалила за 10 тысяч
Сегодня 13:50
Городские власти продолжают отнекиваться от петиций сумчан
Сегодня 13:31
view counter

Статьи

Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Роботу Суспільного заблоковано: арештовані всі рахунки
28.02.2020 11:33
Легалізація трудових відносин
27.02.2020 11:46
Мама року 2020: В Україні стартувала національна премія для найкращих мам
27.02.2020 09:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.