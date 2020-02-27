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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:06232

В субботу решающий матч для сумских футзалистов

14 марта в Сумах пройдет матч 18-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

На паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко встретятся «FoodCentre-СумДУ» и львовская «Энергия». Команды борются за 6-е место, которое дает право продолжить борьбу за медали чемпимоната.

За тур до конца регулярного чемпионата у львовян 14 очков, у сумчан – 11. В первом круге львовяне дома выиграли 2:1. Так что сумчанам нужна или минимальная победа 1:0 или любая другая с разницей в 2 мяча и больше.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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