Завтра - решающий матч для сумских футзалистов (трансляция)

На паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко встретятся «FoodCentre-СумДУ» и львовская «Энергия». Команды борются за 6-е место, которое дает право продолжить борьбу за медали чемпионата.
За тур до конца регулярного чемпионата у львовян 14 очков, у сумчан – 11. В первом круге львовяне дома выиграли 2:1. Так что сумчанам нужна или минимальная победа 1:0 или любая другая с разницей в 2 мяча и больше.
В связи с карантином игра пройдет без зрителей. Трансляция матча начнется за несколько минут до начала.
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