У Сумах покажуть фільм-розслідування «Король контрабанди»

«Король контрабанди» – десятий фільм-розслідування Слідство.Інфо. У ньому розповідається про те, як людина з великими грошима змусила державу працювати на себе.
Одеський бізнесмен Вадим Альперін – мільярдер та дуже впливова особа у колі українських імпортерів. Він, за версією правоохоронців, тривалий час будував контрабандні схеми. І роками мав можливість підкуповувати суддів, прокурорів слідчих, щоб виходити сухим із води.
Ті люди, які переходили йому дорогу, ставали жертвами переслідувань. Серед них – сумчанин Михайло Іванченко, колишній слідчий ДФС.
Сумчан запрошують провести вечір 17 березня із Слідство.Інфо.
Програма заходу:
19:00 – 19:20 – реєстрація
19:20 – 20:00 – перегляд фільму-розслідування «Король контрабанди»
20:00 – 20:45 – дискусія-обговорення щодо проблем, які порушені у фільмі
20:45 – 21:30 – неформальне спілкування за чашкою чаю
Вхід на подію лише за реєстрацією: http://bit.ly/2PMZfuQ.
Реєстрація закінчується 16 березня о 13:00. Після цього вам надішлють персональні запрошення.
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