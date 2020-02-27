У Сумах покажуть фільм-розслідування «Король контрабанди» Команда незалежної агенції журналістських розслідувань Слідство.Інфо хоче познайомитися ближче з Сумами і презентувати свій новий фільм «Король контрабанди». Проблеми, про які ми розповідаємо у фільмі, безпосередньо стосуються й Сум.

«Король контрабанди» – десятий фільм-розслідування Слідство.Інфо. У ньому розповідається про те, як людина з великими грошима змусила державу працювати на себе.

Одеський бізнесмен Вадим Альперін – мільярдер та дуже впливова особа у колі українських імпортерів. Він, за версією правоохоронців, тривалий час будував контрабандні схеми. І роками мав можливість підкуповувати суддів, прокурорів слідчих, щоб виходити сухим із води.

Ті люди, які переходили йому дорогу, ставали жертвами переслідувань. Серед них – сумчанин Михайло Іванченко, колишній слідчий ДФС.

Сумчан запрошують провести вечір 17 березня із Слідство.Інфо.

Програма заходу:

19:00 – 19:20 – реєстрація

19:20 – 20:00 – перегляд фільму-розслідування «Король контрабанди»

20:00 – 20:45 – дискусія-обговорення щодо проблем, які порушені у фільмі

20:45 – 21:30 – неформальне спілкування за чашкою чаю

Вхід на подію лише за реєстрацією: http://bit.ly/2PMZfuQ.

Реєстрація закінчується 16 березня о 13:00. Після цього вам надішлють персональні запрошення.