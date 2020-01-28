В супермаркетах Сум продавали незаконно изготовленный мед (фото) Специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области совершено внеплановые мероприятия контроля физических лиц-предпринимателей, осуществляющих реализацию фасованного цветочного меда в некоторых супермаркетах города Сумы.

В ходе проверки было установлено, что на упаковках меда не указано наименование оператора рынка пищевых продуктов, который является производителем (фасовщиком) и ответственным за информацию о пищевом продукте. Данную продукцию предприниматели получали от производителя, который не имеет эксплуатационного разрешения на осуществление деятельности, связанной с производством и / или хранением пищевых продуктов животного происхождения, то есть производитель не имел права изготавливать и реализовывать такой мед, а предприниматели - закупать и предлагать жителям города, как таковой, оборот которого запрещен законодательством Украины.

По результатам проверок на предпринимателей, осуществляющих такое обращение, были составлены протоколы о нарушении Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровьем и благополучием животных», законодательства о пищевых продуктах и кормах и вручены обязательные к исполнению предписания о невозможности реализации меда, оборот которого запрещен законодательством Украины.

При проверке производителя данного меда выяснено, что он делал мед, не имея на это права, согласно законодательству Украины, при этом наносил на маркировку неточную информацию.

Решением Главного государственного ветеринарного инспектора Сумской области предпринимателя-производителя обязали изъять из обращения мед, оборот которого запрещен законодательством Украины, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области.