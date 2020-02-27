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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:07211

Ахтырский кирпичный завод загрязнил воздух на 300 тысяч

Прокуратура настаивает на взыскании с предприятия 300 тыс. грн убытков, причиненных вследствие нарушения требований природоохранного законодательства.

Ахтырской местной прокуратурой в Хозяйственный суд направлен иск о взыскании с предприятия облпотребсоюза «Ахтырский кирпичный завод» убытков, причиненных государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства.

Государственной экологической инспекцией в Сумской области по результатам проведенной плановой проверки деятельности указанного завода установлено, что в течение года предприятие осуществляло выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения, что является нарушением требований действующего законодательства. Поэтому окружающей среде нанесен ущерб на сумму почти 300 тыс. грн, которая подлежит возмещению в полном объеме.

Поскольку предприятие в добровольном порядке причиненный ущерб не уплатило, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. В настоящее время судебное производство по делу открыто, идет судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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