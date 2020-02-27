В Ромнах созывают внеочередную сессию из-за коронавируса

В проект повестки дня включены следующие вопросы:
- «О внесении изменений в городскую Программу развития и поддержки коммунального некоммерческого предприятия «Роменская центральная районная больница» Роменского городского совета на 2019-2022 годы»;
- «О внесении изменений в Городскую программу развития первичной медико-санитарной помощи на 2019-2022 годы»;
- «О внесении изменений в решение городского совета седьмого созыва от 17.12.2019 «О бюджете города Ромны на 2020 год».
11 марта в 9.30 в зале заседаний городского совета состоится совместное заседание двух постоянных комиссий: комиссии по вопросам по вопросам бюджета, экономического развития, коммунальной собственности города и регуляторной политики и комиссии по гуманитарным и социальным вопросам.
Відділ охорони здоров’я інформує про затверження урядовим антикризовим штабом з протидії поширенню коронавірусу нового посиленого плану антикризових профілактичних заходів....
Происшествие произошло 9 марта, около 13:30, на улице Соборная города Ромны....
После принятия решения на прошлой неделе комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях по поводу профилактики коронавируса в Сумах...
Фото туалета в Ромнах, у которого останавливаются маршурткы "Киев - Сумы" выложил в фейсбуке сумчанин Андрей Мараховский....
6 марта Белополье всколыхнул слух, что в районную больницу госпитализировали женщину с коронавирусом....