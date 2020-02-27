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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05264

В Ромнах созывают внеочередную сессию из-за коронавируса

На сайте Роменского горсовета сообщается, что во исполнение распоряжения главы Сумской облгосадминистрации от 25.02.2020 № 74-ОД «Об утверждении регионального плана мероприятий по недопущению заноса и распространения на территории Сумской области острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV», распоряжения городского головы от 04.03.2020 № 35-ОД «Об утверждении плана мероприятий по недопущению заноса и распространения на территории города Ромны острой респираторной болезни, вызванной коронавируса 2019-nCoV» 11 марта в 10.00 в зале заседаний городского совета состоится пленарное заседание 72-й сессии Роменского городского совета седьмого созыва.

В проект повестки дня включены следующие вопросы:

- «О внесении изменений в городскую Программу развития и поддержки коммунального некоммерческого предприятия «Роменская центральная районная больница» Роменского городского совета на 2019-2022 годы»;

- «О внесении изменений в Городскую программу развития первичной медико-санитарной помощи на 2019-2022 годы»;

- «О внесении изменений в решение городского совета седьмого созыва от 17.12.2019 «О бюджете города Ромны на 2020 год».

11 марта в 9.30 в зале заседаний городского совета состоится совместное заседание двух постоянных комиссий: комиссии по вопросам по вопросам бюджета, экономического развития, коммунальной собственности города и регуляторной политики и комиссии по гуманитарным и социальным вопросам.

Общество Коронавирус Ромны

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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