В Ромнах созывают внеочередную сессию из-за коронавируса На сайте Роменского горсовета сообщается, что во исполнение распоряжения главы Сумской облгосадминистрации от 25.02.2020 № 74-ОД «Об утверждении регионального плана мероприятий по недопущению заноса и распространения на территории Сумской области острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV», распоряжения городского головы от 04.03.2020 № 35-ОД «Об утверждении плана мероприятий по недопущению заноса и распространения на территории города Ромны острой респираторной болезни, вызванной коронавируса 2019-nCoV» 11 марта в 10.00 в зале заседаний городского совета состоится пленарное заседание 72-й сессии Роменского городского совета седьмого созыва.

В проект повестки дня включены следующие вопросы: - «О внесении изменений в городскую Программу развития и поддержки коммунального некоммерческого предприятия «Роменская центральная районная больница» Роменского городского совета на 2019-2022 годы»; - «О внесении изменений в Городскую программу развития первичной медико-санитарной помощи на 2019-2022 годы»; - «О внесении изменений в решение городского совета седьмого созыва от 17.12.2019 «О бюджете города Ромны на 2020 год». 11 марта в 9.30 в зале заседаний городского совета состоится совместное заседание двух постоянных комиссий: комиссии по вопросам по вопросам бюджета, экономического развития, коммунальной собственности города и регуляторной политики и комиссии по гуманитарным и социальным вопросам.