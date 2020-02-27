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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17379

На Соборной насмерть сбили женщину

Происшествие произошло 9 марта, около 13:30, на улице Соборная города Ромны.

О том, что легковушка ВАЗ-2106 сбил женщину-пешехода, в полицию сообщили очевидцы аварии. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Роменского отдела полиции. Правоохранители выяснили: 59-летний житель соседнего района, будучи за рулем собственного легкового автомобиля, совершил наезд на 65-летнюю местную женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшую «скорой» доставили в ближайшую больницу, где она в тот же день от полученных повреждений скончалась.

Предварительно, у водителя никаких признаков опьянения не выявлено. Легковушка изъята и доставлена на спецплощадку.

В полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины, и начали досудебное расследование причин и обстоятельств происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Ромны Смертельное ДТП

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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