На Соборной насмерть сбили женщину Происшествие произошло 9 марта, около 13:30, на улице Соборная города Ромны.

О том, что легковушка ВАЗ-2106 сбил женщину-пешехода, в полицию сообщили очевидцы аварии. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Роменского отдела полиции. Правоохранители выяснили: 59-летний житель соседнего района, будучи за рулем собственного легкового автомобиля, совершил наезд на 65-летнюю местную женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшую «скорой» доставили в ближайшую больницу, где она в тот же день от полученных повреждений скончалась.

Предварительно, у водителя никаких признаков опьянения не выявлено. Легковушка изъята и доставлена на спецплощадку.

В полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины, и начали досудебное расследование причин и обстоятельств происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.