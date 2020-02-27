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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26280

Сумчан повідомляють про новий посилений план протидії коронавірусу

Відділ охорони здоров’я інформує про затверження урядовим антикризовим штабом з протидії поширенню коронавірусу нового посиленого плану антикризових профілактичних заходів.

Керівники відповідних відомств мають переглянути запаси держрезерву на предмет забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби і до 11 березня визначити обсяг коштів необхідний для поповнення держрезерву. Прем’єр-міністр доручив подати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту та з’ясувати чи здатні вони забезпечити попит населення та медзакладів. Також керівник Антимонопольного комітету України повинен забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засобами захисту.

Міністерству охорони здоров’я наказано розробити комунікаційний план визначення алгоритмів дій, якщо будуть виникати випадки коронавірусу, і довести його до відома місцевих органів влади, а також відпрацювати питання створення мережі центрів контролю і профілактики захворювань.

Окрім цього, прем’єр доручив передбачити огляд всіх осіб, що прибувають в Україну з-за кордону та через КПВВ з окупованими територіями.

До 11 березня МОЗ та Міністерство фінансів зобов’язані подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.

Зауважимо, в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19. Наразі чотири зразки ще перебувають на стадії дослідження.

У зв’язку із поширенням COVID-19 у світі, громадянам України рекомендується тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом. Зокрема до Іспанії, північних регіонів Італії, Франції, В‘єтнаму, Республіки Корея, Японії, Ірану.

Станом на ранок 10 березня у світі було зареєстровано 114219 випадків захворювання COVID-19, з них 4024 закінчились смертю, у той же час 64147 (56,2%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 33295 випадків у 103 країнах/територіях/регіонах.

На території Європейського регіону зареєстровано 15114 випадків захворювання COVID-19 (Італія – 9172, Німеччина –1139, Франція – 1412, Іспанія – 1024, Швейцарія – 332, Великобританія – 323, Нідерланди – 321, Бельгія – 239, Швеція – 248, Норвегія – 192, Австрія – 131, Греція – 73, Ісландія – 55, Сан-Марино – 49, Данія – 90, Ізраїль – 35, Фінляндія – 30, Чехія - 36, Ірландія - 21, Португалія - 30, Грузія - 15, Хорватія - 11, Естонія – 10, Азербайджан –дев’ять, Словенія – 23, Румунія – 15, Білорусь – шість, Польша – 16, Росія – сім, Угорщина – дев'ять, Північна Македонія – чотири, Словаччина –п'ять, Болгарія – чотири, Мальта – три, Боснія та Герцеговина – два, Латвія – шість, Сербія – два, Андорра, Вірменія, Литва, Люксембург, Монако, Молдова, Україна (по одному випадку) та 529 летальних випадків.

ВООЗ опублікувала зведений пакет існуючих керівництв щодо забезпечення готовності і реагування для країн, щоб вони могли уповільнити і зупинити передачу COVID-19 і врятувати життя та закликає всі країни підготуватися до можливого поширення COVID-19 шляхом підготовки систем екстреного реагування; підвищення здатності виявлення пацієнтів і їх лікування; забезпечення лікарень приміщеннями, витратними матеріалами і необхідним персоналом; розробка екстерної медичної допомоги.

Общество Коронавирус

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