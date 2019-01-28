Медработники Сумщины в числе призеров международного чемпионата «скорых» Команда Сумского областного центра экстренной (скорой) медицинской помощи и медицины катастроф получила почетное третье место в V международном зимнем Чемпионате бригад экстренной медицинской помощи.

Участие в международном чемпионате приняли 27 команд: 15 коллективов из разных уголков Украины, 3 команды из Польши и Беларуси, 8 студенческих команд и 1 команда из Военного клинического центра Западного региона Украины.

Сумской центр представляла команда в составе: руководителя - врача Павла Дзюбы, фельдшеров Центральной станции Оксаны Гонтар и Владимира Зайца и водителя Игоря Ильченко. Официальным лицом команды был врач учебно-тренировочного отдела Антон Курило, а официальным представителем Центра - заведующая Светлана Березовская.

Командам пришлось принять участие в девяти сложных, максимально приближенных к реалиям, конкурсах.

Абсолютным чемпионом этого чемпионата стала команда студентов Донецкого национального медицинского университета (г. Краматорск), второе место заняли коллективы Хмельницкого и Волынского центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.