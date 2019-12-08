В Сумах на майдане митингуют чернобыльцы Сегодня, 11 марта, на площади Независимости под стенами Сумской облгосадминистрации проходит митинг.

На него собрались около сотни чернобыльцев, которые требуют от областных властей не закрывать Сумской областной диспансер радиационной защиты населения, пишет sumy.today.

Пока к ним никто не вышел.