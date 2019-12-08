В Сумах на майдане митингуют чернобыльцы

На него собрались около сотни чернобыльцев, которые требуют от областных властей не закрывать Сумской областной диспансер радиационной защиты населения, пишет sumy.today.
Пока к ним никто не вышел.
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