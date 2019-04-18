Сумские танцоры победили в Ивано-Франковске

В нем принял участие хореографический коллектив Косовщинской детской школы искусств «Веселка» (руководитель Т. Крючкова).
По итогам фестиваля-конкурса косовщинцы заняли I место в номинации «народная хореография» - трио (малая форма) - Диана Сова, Андрей Цыбульняк, Мусиенко Сергей.
За постановку «Веселкове розмаїття» и «На гуляння» коллектив получил Гран-при.
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