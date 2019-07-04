Сумские радиопеленгаторы отличились на чемпионате Украины

Победителями и призерами в разных возрастных категориях стали сумчане: Лиза Мирошниченко - 1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая медали; Настя Ковтун - 2 серебряные, 1 бронзовая; Михаил Тихонков – 1 серебряная, 1 бронзовая; Егор Редькао – 1 серебряная; София Дорда – 1 серебряная; Кирилл Лагутин – 1 бронзовая; Максим Редька – 1 серебряная, 3 бронзовые.
Подготовил спортсменов тренер Максим Редька.
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