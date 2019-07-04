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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:58173

Сумские радиопеленгаторы отличились на чемпионате Украины

6-9 марта в Киеве состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (спринт) и кубок Украины на классических дистанциях.

Победителями и призерами в разных возрастных категориях стали сумчане: Лиза Мирошниченко - 1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая медали; Настя Ковтун - 2 серебряные, 1 бронзовая; Михаил Тихонков – 1 серебряная, 1 бронзовая; Егор Редькао – 1 серебряная; София Дорда – 1 серебряная; Кирилл Лагутин – 1 бронзовая; Максим Редька – 1 серебряная, 3 бронзовые.

Подготовил спортсменов тренер Максим Редька.

Спорт Радиопеленгация

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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