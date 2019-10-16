Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03228

Сумские депутаты не смогли преодолеть мэрское вето на случайно принятое решение

Сегодня, 11 марта, на внеочередной сессии Сумского горсовета рассматривали единственный проект решения о незаконном киоске на пр. Лушпы, 12/1.

В зал вынесли проект – «О предоставлении ООО «Рустам-Групп» разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по адресу: г. Сумы, проспект Михаила Лушпы, 12/1». Имеется в виду тот мини-магазин, который без разрешения установили еще летом прошлого года, и он уже несколько месяцев как работает. Мэр Сум Александр Лысенко обещал снести его в законном порядке.

Две недели назад за этот проект проголосовали 23 депутата (необходимый минимум - 22). Однако оказалось ,что два депутата от фракции «Европейская солидарность» проголосовали «за» ошибочно. Это выяснилось спустя некоторое время. Глава фракции Дмитрий Лантушенко попросил отозвать эти голоса или переголосовать проект решения. Однако в регламенте работы горсовета нет такого пункта, как отзыв голоса. К тому же за повторное рассмотрение не нашлось достаточного количества голосов.

В итоге решили предложить мэру заветировать этот вопрос, а не подписывать.

Мэр Сум так и поступил, поэтому сегодня и собрались. Для преодоления вето нужно 29 голосов. Депутатов же было всего 27. Так что в любом случае преодолеть вето они не смогли бы, да и не хотели. «За» оказалось всего 2 голоса, 5 против, 8 воздержались.

Что будет дальше, пока не понятно. Будут ли сносить незаконный магазин, или предприятие снова будет выходить с тем же проектом решения, пока не платя за аренду земли ни копейки…

Право Вето Незаконный МАФ Рустам-групп

По тематике

Сумские депутаты случайно узаконили незаконный киоск
26.02.2020 14:57

Сумские депутаты случайно узаконили незаконный киоск

Сегодня, 26 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали два проекта решения о незаконном киоске на пр. Лушпы, 12/1....

В Сумах установили МАФ прямо на тротуаре возле Центрального рынка
03.01.2020 13:47

В Сумах установили МАФ прямо на тротуаре возле Центрального рынка

Новый мини-магазин установили прямо перед входом в «Селянский рынок» на тротуаре....

Сумские депутаты не смогли решить коллизию с незаконным МАФом возле школы
18.12.2019 15:54

Сумские депутаты не смогли решить коллизию с незаконным МАФом возле школы

Сегодня, 18 декабря, на сессию Сумского горсовета выносилось сразу два проекта решения о выделении земли предприятию под незаконно установленным магазином...

Пока мэр Сум пугает предпринимателей демонтажем МАФа, те разбирают ограждение сквера
27.11.2019 17:30

Пока мэр Сум пугает предпринимателей демонтажем МАФа, те разбирают ограждение сквера

Сегодня, 27 ноября, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали запрос своего коллеги Дмитрия Лантушенко о демонтаже незаконно построенного в сквере...

Мэру Сум не удалось узаконить незаконный МАФ на «Девятке»
16.10.2019 17:54

Мэру Сум не удалось узаконить незаконный МАФ на «Девятке»

Сегодня, 16 октября, на сессию Сумского горсовета вынесли проект решения о предоставлении ООО «Рустам-Груп» разрешения на разработку проекта землеустройства относительно...

Новости

Седьмой кандидат: на кресло главы ОГА претендует переселенец из Енакиево
07.03.2020 08:26
На Сумщине в школе жестоко избили ребенка: никто не помог (видео)
05.03.2020 15:28
На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве
Сегодня 10:39
В сумских школах и вузах хотят ввести карантин из-за коронавируса
Сегодня 10:20
Сумские депутаты не смогли преодолеть мэрское вето на случайно принятое решение
Сегодня 10:03
Сумские радиопеленгаторы отличились на чемпионате Украины
Сегодня 09:58
В Сумах на майдане митингуют чернобыльцы
Сегодня 09:36
В субботу решающий матч для сумских футзалистов
Сегодня 09:06
Праздник удался: выпившая глуховчанка укусила барменшу за грудь
Сегодня 08:40
Сумську молодь запрошують у Карпати
Сегодня 08:35
У Сумах барди влаштують вечір на честь Шевченка
Сегодня 08:05
Медработники Сумщины в числе призеров международного чемпионата «скорых»
Вчера 17:48
view counter

Статьи

Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Роботу Суспільного заблоковано: арештовані всі рахунки
28.02.2020 11:33
Легалізація трудових відносин
27.02.2020 11:46
Мама року 2020: В Україні стартувала національна премія для найкращих мам
27.02.2020 09:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.