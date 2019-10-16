Сумские депутаты не смогли преодолеть мэрское вето на случайно принятое решение Сегодня, 11 марта, на внеочередной сессии Сумского горсовета рассматривали единственный проект решения о незаконном киоске на пр. Лушпы, 12/1.

В зал вынесли проект – «О предоставлении ООО «Рустам-Групп» разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по адресу: г. Сумы, проспект Михаила Лушпы, 12/1». Имеется в виду тот мини-магазин, который без разрешения установили еще летом прошлого года, и он уже несколько месяцев как работает. Мэр Сум Александр Лысенко обещал снести его в законном порядке.

Две недели назад за этот проект проголосовали 23 депутата (необходимый минимум - 22). Однако оказалось ,что два депутата от фракции «Европейская солидарность» проголосовали «за» ошибочно. Это выяснилось спустя некоторое время. Глава фракции Дмитрий Лантушенко попросил отозвать эти голоса или переголосовать проект решения. Однако в регламенте работы горсовета нет такого пункта, как отзыв голоса. К тому же за повторное рассмотрение не нашлось достаточного количества голосов.

В итоге решили предложить мэру заветировать этот вопрос, а не подписывать.

Мэр Сум так и поступил, поэтому сегодня и собрались. Для преодоления вето нужно 29 голосов. Депутатов же было всего 27. Так что в любом случае преодолеть вето они не смогли бы, да и не хотели. «За» оказалось всего 2 голоса, 5 против, 8 воздержались.

Что будет дальше, пока не понятно. Будут ли сносить незаконный магазин, или предприятие снова будет выходить с тем же проектом решения, пока не платя за аренду земли ни копейки…