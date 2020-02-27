В сумских школах и вузах хотят ввести карантин из-за коронавируса Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях

Кабинет министров на своем заседании в среду рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правительстве.

"11 марта состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях - школах, университетах и т.д.", - рассказал собеседник агентства.

В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, дальше решения будут приниматься на уровне местной власти.

Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональный ограничения в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.