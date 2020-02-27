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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3960

На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве

По ходатайству прокуратуры взят под стражу подозреваемый в убийстве сожительницы.

По ходатайству Кролевецкого отдела Шосткинской местной прокуратуры 52-летнему подозреваемому в убийстве сожительницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напоминаем, что 2 марта 2020 в с. Дубовичи Кролевецькогорайону к участковому полицейскому обратились односельчане женщины, которая уже несколько дней не выходила из дома. Они заподозрили что-то неладное и просили выяснить, что произошло. Зайдя в дом пропавшей, полицейский в подсобной комнате обнаружил тело 60-летней хозяйки с признаками насильственной смерти, наступившей несколько дней назад. При этом, все это время рядом с телом умершей проживал мужчина, который снимал у нее комнату.

Задержанный объясняет, что они с потерпевшей жили в одном доме. В тот день были изрядно навеселе, она начала требовать у него деньги на спиртное. На этой почве между ними возникла ссора, во время которой, по словам мужчины, женщина схватила топор и замахнулась на него. Однако он оказался проворнее и ударил ее несколько раз палкой по голове. Это произошло примерно 3-4 дня назад, когда именно он не помнит.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, за содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Под стражу Убийство

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