На Сумщине мошенница обменяла у пенсионеров почти 50 000 гривен В Путивле после обеда в квартиру 84-летней женщины постучала незнакомка, которая представилась сотрудницей водоканала и попросила проверить счетчик.

Затем визитерка завела разговор о пенсионной реформе и вроде запланированном повышении пенсий. Однако отметила, что для получения новой пенсии нужно написать заявление, и вызвалась помочь оформить необходимый документ. Для чего попросила у стариков их паспорта. Затем перевела разговор о денежной реформе и рассказывала, что якобы уже вышли новые купюры, а старые необходимо сдать в банк. И опять же предложила свою помощь, мол, деньги необходимо перечислить и упаковать, а затем они сами отнесут наличные в банк на обмен.

В результате незнакомка незаметно подменила купюры, оставив старикам пачку сувенирных банкнот, а те только в банке поняли, что их обманули.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и ведут поиски аферистки.

Правоохранители снова обращается к гражданам с предостережением быть внимательными и осторожными, когда дело касается сбережений. Помните: что лишнее доверие к незнакомым или малознакомым людям обычно приводит к существенным финансовым потерям. Поэтому когда в вашу дверь стучат такие «гости» - немедленно набирайте «102» или звоните своему участковому инспектору полиции! Будьте осторожны, и тогда вам не придется стать жертвой преступных посягательств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.