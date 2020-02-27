На Сумщине задержали супругов-мошенников Всего несколько часов понадобилось сотрудникам полиции Шостки, чтобы вычислить и задержать злоумышленников. Супруги с Днепропетровщины действовало по известной схеме «ваш сын в полиции».

который голосом, похожим на голос ее сына, просил о помощи. Он якобы совершил ДТП - сбил человека, который сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. За непривлечение его к ответственности нужно уплатить деньги. На этом связь оборвалась. Испуганная женщина бросилась к своим сбережениям, которые собирала «на смерть».

Через несколько минут ей позвонили снова. На этот раз собеседник назвался сотрудником полиции. Он предложил собранные сбережения отдать посыльной, которая подойдет к ней через несколько минут. Уточнив ее адрес, «полицейский» заметил, что об их договоренности никто не должен знать.

Положенные в конверт 15000 гривен пенсионерка лично отдала в руки незнакомке, которая пришла за деньгами. И только после этого пошла к невестке, которая живет в соседнем подъезде, и рассказала ей о ситуации с сыном. Там услышала, что он сейчас находится на работе, и никакого ДТП не совершал.

«Получив сообщение о мошенничестве, наши сотрудники начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Были опрошены соседи пострадавшей, взятое видео с камер видеонаблюдения в торговых точках недалеко от дома пострадавшей, проводились поисковые мероприятия по приметам злоумышленницы. В комплексе они дали свой результат - подозреваемого и его сообщницу задержали».

Злоумышленниками оказались супруги из Днепропетровской области. Женщине 42 года, ее мужу - 27. Оба признаются, что в Шостки приехали специально забрать деньги. По их словам, на такую работу их сподвиг мучжина, с которым они общались только по телефону. Он говорил, куда им нужно ехать, где забирать деньги, и на какой номер банковской карточки перечислять. За свои услуги брали 25 процентов от полученной суммы.

Сейчас задержанные клянутся правоохранителям, что даже не подозревали о своем участии в мошеннической схеме. Считали, что забирают средства у должников.

Полученные от жительницы Шостки деньги они перечислили на указанный работодателем номер банковской карточки.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. Правоохранители проводят дальнейшие следственные действия по установлению всех причастных к преступлению лиц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.