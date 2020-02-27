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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37255

На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве собутыльника

По ходатайству прокуратуры подозреваемый в убийстве товарища на приговор суда будет ждать за решеткой

«По ходатайству Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры 30-летнему подозреваемому в убийстве своего знакомого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог», - рассказал прокурор Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Артем Левченко.

Речь идет о событии, произошедшем 7 марта 2020 года в селе Луциковка Белопольского района. В частном доме мужчина обнаружил окровавленное тело своего 36-летнего брата без признаков жизни. Об этом он безотлагательно сообщил в полицию.

В результате первоочередных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители за считанные часы установили и задержали мужчину, причастного к убийству. Как выяснилось, пострадавший накануне отдыхал в компании. Когда закончилось спиртное, он пошел за очередной бутылкой, однако к знакомым уже не вернулся. Не дождавшись выпивки, один из участников застолья пошел на поиски и нашел товарища дома. На этой почве между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Разъяренный гость сначала начал наносил хозяину дома удары деревянной палкой, а потом взял в руки топор. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, за содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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