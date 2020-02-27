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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:02373

Ночью на Сумщине на пожаре погибли двое (+видео)

В Конотопском районе, укрощая пожар, пожарные обнаружили тела 2 человек.

11 марта в 3:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Грузское Конотопского района. На тушение направили местную пожарную команду из соседнего с. Вязовое. Также, преодолев расстояния в 27 км и 24 км соответственно, на место вызова прибыли отделения дежурных караулов 12-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра и 35-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Дубовязовка.

Пожарные установили, что огонь охватил на значительной площади кровлю здания. Усложняло ситуацию то, что дом был деревянный, а внутри помещения наблюдалось сильное задымление. Также для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от водонапорной башни, находящейся на расстоянии 10 км от места пожара.

В очаге горения пришлось работать в защитных аппаратах. В 4:05 совместными усилиями спасателей и сельских пожарных удалось остановить дальнейшее распространение пламени. Чтобы полностью укротить огонь, пришлось разбирать конструкции для установки скрытых очагов горения. В доме были обнаружены тела двух погибших людей. В 6:29, использовав 16 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 работник и 1 единица техники местной пожарной команды.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшими оказались жители дома: женщина 1959 г.р. и ее сын 1983 г.р. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожность при курении.

Спасатели предупреждают, несмотря на то, что год только начался, на Сумщине в пожарах уже погибло 11 человек. Для предупреждения таких случаев будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности.

Общество Пожар Смерть на пожаре

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