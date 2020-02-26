В Сумах пьяный водитель пытался «решить вопрос» с патрульными при помощи 100 евро Нетрезвый водитель, поняв, что патрульные составляют на него протокол, предложил 100 евро «для решения вопроса».

Во время патрулирования инспекторы остановили транспортное средство Mercedes-Benz, водитель которого нарушал ПДД на улице Харьковской.

За рулем оказался 32-летний мужчина, который едва разговаривал, ведь он имел явные признаки сильного алкогольного опьянения.

Общаясь с инспекторами, водитель вовсе не скрывал факта употребления алкогольных напитков. Более того, он даже прошел осмотр в присутствии свидетелей. Газоанализатор зафиксировал результат 1,57 промилле, водитель с ним не согласился, и все же отказался пройти освидетельствование в учреждении здравоохранения.

Когда водитель понял, что патрульные таки собираются составить на него протокол за управление в нетрезвом состоянии, он предложил им неправомерную выгоду - 100 евро. Инспекторы несколько раз предупредили его об уголовной ответственности за такие действия, но тот настаивал нас своем.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, а на водителя все же составили административный материал по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.