«Альянс» сыграет в Сумах с командой Премьер-лиги (трансляция)

Игра липоводолинского «Альянса» и ФК «Мариуполь» пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало матча в 18.00.
Напомним: «Альянс» – единственная команда второй лиги, которая в этом сезоне забралась так высоко в кубке Украины. Остальные- представители первой и премьер-лиги. К тому же, «Альянс» вообще дебютант кубка Украины и второй лиги. После двух кругов идет на третьем месте в группе «Б» (47 очков в 20 матчах), отставая от лидера всего на 1 очко.
«Мариуполь» после 22 туров в Премьер-лиге не попал в финальную шестерку и будет бороться за 7-12-е места. Но имеет шанс зацепиться за еврокубки через стыковые матчи, или через кубок Украины.
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