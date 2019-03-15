Сумчан запрошують на прибирання Чешки

Пульсуй разом з нами! – пишуть організатори і запрошують всіх небайдужих 15 березня об 11.00 до центрального входу ТРЦ «Лавина». З собою мати рукавички та пакети для сміття.
Сегодня, 27 января, на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос экологического состояния озера Чеха....
В жаркую погоду сумчане массово пошли на речки и озера....
Сегодня, 23 марта, сумчан собственными силами убрали мусор с обочин на веъзде в город со стороны Харькова....
В начале неделе сумчан повергла в шок фотография с въезда в город со стороны ул. Роменская, которую опубликовали в соцсетях....
30 березня у Сумах пройде «ЕкоКрос», приурочений до всесвітньої акції «Година Землі»....