На Сумщине новый губернатор

Им стал бывший военный прокурор из Харькова Роман Грищенко.
Представлял нового главу ОГА первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов.
Новый глава ОГА назвал первоочередные задачи: дороги, инвестиции, медреформа...
Напомним: Романа Грищенко утвердили на заседании Кабинета Министров Украины еще 29 января. После него было еще три претендента – Дмитрий Живицкий, Анатолий Ченцов и Виталий Ткаченко. До него было еще трое - Сергей Леонов, Инна Пащенко и Роман Семенуха
Роман Грищенко - военный прокурор Харьковского гарнизона (с апреля 2018 года). Полковник юстиции. До назначения на Харьковщине он работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 13 лет.
Родился в с. Екатериновка Первомайского района Николаевской области. В 2005 году окончил юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Женат, имеет двоих детей.
Напомним: 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Клочко с должности главы Сумской ОГА. С конца июня вр.и.о. главы Сумской ОГА была Ирина Купрейчик.
Главой Сумской областной государственной администрации может стать Роман Грищенко.... 1