На Сумщине новый губернатор Сегодня, 11 марта, в Сумской облгосадминистрации представили нового главу.

Им стал бывший военный прокурор из Харькова Роман Грищенко.

Представлял нового главу ОГА первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

Новый глава ОГА назвал первоочередные задачи: дороги, инвестиции, медреформа...

Напомним: Романа Грищенко утвердили на заседании Кабинета Министров Украины еще 29 января. После него было еще три претендента – Дмитрий Живицкий, Анатолий Ченцов и Виталий Ткаченко. До него было еще трое - Сергей Леонов, Инна Пащенко и Роман Семенуха

Роман Грищенко - военный прокурор Харьковского гарнизона (с апреля 2018 года). Полковник юстиции. До назначения на Харьковщине он работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 13 лет.

Родился в с. Екатериновка Первомайского района Николаевской области. В 2005 году окончил юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Женат, имеет двоих детей.

Напомним: 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Клочко с должности главы Сумской ОГА. С конца июня вр.и.о. главы Сумской ОГА была Ирина Купрейчик.