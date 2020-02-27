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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47428

В Сумах, ликвидируя пожар в многоэтажке, пожарные спасли кота (видео)

Сегодня, 11 марта, в 11:26 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Шишкаревская в областном центре.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым из окна. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части и автолестницу группы специальной пожарной техники.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено мебель, бытовую технику и вещи домашнего обихода в комнате, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения. Во время проведения разведки на кухне спасатели услышали мяуканье кота. Спасатели нашли пушистого жителя за диваном, которого через окно передали коллегам. Котика спустили в безопасное место, жизнь четвероногого была спасена.

В 11:40 возгорание локализовали, а в 11:55 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 13 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар

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