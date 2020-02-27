Борьба с коронавирусом: по карантину в Сумах будут решать завтра

«Сейчас с представителями областных структур согласовываем соответствующие моменты и завтра после заседания временной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при облгосадминистрации, соберется городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Планируем откорректировать перечень превентивных мер в соответствии с сегодняшним решением Кабмина и завтрашнего решения временной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при облгосадминистрации. Пока руководствуемся документом, который был принят 4 марта и где мы уже определялись с мерами по недопущению заноса и распространения на территории города коронавирусной инфекции», - отметил Александр Лысенко.
Напомним: сегодня Кабинет Министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, где речь идет в частности о введении карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
Также предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, кроме мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.
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