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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:332137

Борьба с коронавирусом: по карантину в Сумах будут решать завтра

Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что в четверг, 12 марта, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит вопрос введения карантинных мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сейчас с представителями областных структур согласовываем соответствующие моменты и завтра после заседания временной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при облгосадминистрации, соберется городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Планируем откорректировать перечень превентивных мер в соответствии с сегодняшним решением Кабмина и завтрашнего решения временной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при облгосадминистрации. Пока руководствуемся документом, который был принят 4 марта и где мы уже определялись с мерами по недопущению заноса и распространения на территории города коронавирусной инфекции», - отметил Александр Лысенко.

Напомним: сегодня Кабинет Министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, где речь идет в частности о введении карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Также предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, кроме мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Общество Коронавирус

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