На Сумщине на строительстве стадиона украли больше миллиона

Шосткинской местной прокуратурой 10 марта 2020 года сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью, который, по версии следствия, присвоил средства при строительстве футбольного поля (ч. 2 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Установлено, что подозреваемый в декабре 2017 года заключил с отделом образования Дружбовского городского совета договор на строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г. Дружба Ямпольского района.
«После завершения строительства на основании составленных директором общества актов выполненных работ на его счет перечислено 1,1 млн грн. Однако, согласно заключению судебной комплексной строительно-технической и экономической экспертиз, фактически выполненные работы не соответствуют объемам, указанным в официальных документах, в частности являются завышенными по всем пунктам, поэтому не подлежат принятию», - рассказал руководитель Шосткинской местной прокуратуры Андрей Байдак.
По ходатайству прокурора и следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное следствие осуществляют следователи Шосткинского отдела полиции по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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