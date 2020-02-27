На Сумщине задержали егеря-браконьера 11 марта неподалеку с. Ионино на Глуховщине работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области задержан мужчина, который с помощью рыболовных сетей и резиновой лодки осуществлял лов водных биоресурсов.

Из местного гидрокарьера правонарушитель выловил плотву и щуку, чем нанес ущерб на общую сумму 425 грн.

Браконьер оказался егерем Глуховской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов. То есть, это тот человек, который и должен обеспечивать соблюдение требований природоохранного законодательства во время охоты и рыбалки.

Экоинспекторы отпустили обратно в водоем незаконно выловленную рыбу, а у нарушителя изъяли лодку, весла, насос и сетки. За свои противоправные действия егерю-браконьеру придется отвечать в суде, поскольку Инспекция уже подготовила все необходимые материалы.