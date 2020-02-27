Сумчанина, прилетевшего из Италии, положили на карантин

По данным источника Sumy.Today, в областную инфекционную больницу положили на карантин 73-летнего сумчанина, который прилетел из Италии, где 3 месяца гостил у своей дочери. У него отобрали образцы биоматериалов и направили в Киеве. Ждут результатов тестов. Есть ли у него симптомы, пока не говорят.
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