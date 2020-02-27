«Альянс» вылетел из Кубка Украины

Дебютант профессионального футбола липоводолинский «Альянс» принимал представителя Премьер-лиги ФК «Мариуполь».
К сожалению, игра завершилась победой гостей:
«Альянс» - ФК «Мариуполь» 2:4 (2:2)
Голы: Ян Осадчий 24, Константин Ярошенко 45+2 - Андрей Кулаков 29, Сергей Яворский 35, Сергей Загинайлов 47 (авт.), Назарий Муравский 66
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