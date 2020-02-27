Пока в Сумах думают, в Шостке отправили школьников на карантин Во исполнение решения КМУ от 11 марта, с целью недопущения распространения коронавируса в учреждениях общего среднего и дошкольного образования Шосткинской городской объединенной территориальной громады с 12 марта по 3 апреля приостановлен образовательный процесс.

Педагоги будут преподавать предметы онлайн. В учреждениях дошкольного образования будут работать дежурные группы для детей, которых родителям не с кем оставить. Просьба родителям максимально оставить дома детей и с пониманием отнестись к временным ограничительным мерам, сообщает управление образование Шосткинского горсовета.