Пока в Сумах думают, в Шостке отправили школьников на карантин

Педагоги будут преподавать предметы онлайн. В учреждениях дошкольного образования будут работать дежурные группы для детей, которых родителям не с кем оставить. Просьба родителям максимально оставить дома детей и с пониманием отнестись к временным ограничительным мерам, сообщает управление образование Шосткинского горсовета.
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