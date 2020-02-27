Вторая лига: в Сумах прошло два матча 1/8 финала

На паркете спорткомплекса СумГПУ встречались сумские «Технология» и «Сумыхимпром-СДПУ», игра завершилась в пользу химиков-педагогов 3:4. А также «Агросвит-FoodCentre-СумДУ-2» и кременчугская «Геология». Здесь сильнее были сумчане 3:1. Ответные игры запланированы на этой неделе 13 и 15 марта соответсвенно.
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